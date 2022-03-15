Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 07:41Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Kiev'de patlama sesleri
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 20'nci gününe girdi.
AFP'de yer alan habere göre, başkent Kiev'in merkezinde en az 3 şiddetli patlama sesi duyuldu.
İlgili haberde, sokağa çıkma yasağı nedeniyle olay yerine gidilemediği aktarıldı.
Müzakereler sürüyor
Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler sürüyor.
Dün başlanan ve çevrim içi yapılan 4'uncu tur görüşmelerin, verilen aranın ardından bugün devam edeceği açıklanmıştı.
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