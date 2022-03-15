Haaretz gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, kaynağı bilinmeyen siber saldırılar sonucu Başbakanlık resmi internet sitesinin yanı sıra İçişleri, Sağlık, Adalet ve Sosyal İşler Bakanlıklarının sitelerine erişim sağlanamadı.

Bu saldırının şimdiye kadar İsrail'e karşı gerçekleştirilen en büyük siber saldırı olduğu aktarıldı.

Habere göre, siber saldırının, bir devlet veya örgüt tarafından yapıldığına inanılıyor ancak arkasında kimin olduğu henüz belirlenebilmiş değil.

Ulusal Siber Güvenlik Müdürlüğü, saldırının yol açtığı hasarın boyutunu incelemek için acil durum ilan etti.

İsrail hükümetinden ise konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.