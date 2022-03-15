Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakerelere yönelik iyimserliğin artması ve Çin'de artan vaka sayılarının talebi zayıflatacağı endişeleri emtia fiyatlarındaki geri çekilmeyi beraberinde getirirken, Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5,7 azalışla 104,2 dolara kadar gerilemesinin ardından bugün de iki haftanın en düşük seviyesi olan 98,2 doları gördü.

Diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşına dair artan iyimserlik ve Fed'in yarınki toplantısında faiz artırımlarına başlayacağına kesin gözüyle bakılmasıyla tahvil piyasalarından da çıkış hızlandı.

ABD Borsaları

Bu durum, özellikle teknoloji ve büyüme hisseleri üzerindeki satış baskısını da artırırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,17 ile Haziran 2019'dan sonraki en yüksek seviyeyi test etti.

Piyasalarda oynaklığın artmasıyla New York borsasında dün güne yükselişle başlayan endeksler, kapanışa yakın kazanımlarını geri verdi. S&P 500 endeksi yüzde 0,74 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,04 geriledi, Dow Jones endeksi ise önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden günü tamamladı.

Dolar endeksi dün yatay seyirle 99,1 seviyelerinden kapanmasının ardından bugün 98,9'a geriledi.

Avrupa Borsaları

Avrupa tarafında, dün bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketini onaylarken, petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,21 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,75 değer kazandı. Bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın liderliğinde düzenlenecek NATO'nun Ortak Sefer Gücü Zirvesi'ne ilişkin haber akışı takip edilecek.

Asya Borsaları

Küresel çapta artan oynaklığın bu sabah Asya borsaları ile yeni güne de taşınması dikkati çekerken, Alibaba ve Tencent hisselerinde dün yüzde 10'a varan düşüşün bugün genele yayılması ile Hong Kong borsasında açılışın ardından kayıplar yüzde 7'ye ulaştı.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Çin'de şubat ayında yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 7,5 ve perakende satışlar yüzde 6,7 artarak beklentilerin oldukça üzerinde geldi.

Pozitif verilere karşın, Çin'de artan vaka sayıları, Rusya-Ukrayna savaşına dair belirsizliklerin sürmesi ve Fed'in faiz artırım sürecinin ne şekilde devam edeceğine dair yapacağı yönlendirmelerin beklenmesi ile kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,3 geriledi, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içinde pozitif ayrışma

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da küresel pay piyasalarından pozitif ayrışmaya devam eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,69 artışla 2.088,48 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,09 artışla 14,7804'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,83 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyreden enflasyon, jeopolitik gerilimler ve yaklaşan Fed'in faiz kararı öncesinde oynaklığın arttığını söyledi.