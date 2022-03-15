Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 08:38Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Meksika'daki ABD konsolosluğuna silahlı saldırı
[Nuevo Laredo'da şiddet olayları artıyor. | Fotoğraf: Reuters]
Meksika'nın sınır şehri Nuevo Laredo'da bir çete liderinin tutuklanmasının ardından çıkan olaylarda ABD konsolosluğuna ateş açıldı.
Meksika hükümeti, "El Huevo" lakabıyla bilinen Juan Gerardo Trevino'nun tutuklanmasının ardından şehirde çatışmaların yaşandığını duyurdu.
Çıkan olaylarda ABD konsolosluğuna ateş açılmasının ardından konsolosluk binası geçici olarak kapatıldı.
ABD konsolosluğu, vatandaşlarına güvenli yerlerde kalmaları çağrısı yaptı.
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika hükümetinin açıklamasında, Trevino'ya uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, cinayet, terör, gasp ve çetecilik suçlarının yöneltildiğine yer verildi.
Trevino'nun hem Meksika hem de ABD vatandaşı olduğu açıklandı.
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