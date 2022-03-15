Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, bugün Rusların düzenlediği saldırılar sırasında top mermisi, başkent Kiev’in Podolskiy semtinde bulunan 10 katlı apartmana isabet etti.

Saldırı sonucunda apartmanın 1-5. katlarında yangın çıktı. Ağır hasar gören apartmandan itfaiye ekipleri bir kişiyi kurtardı.

Bu sırada Kiev Devlet İdaresinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Başkentte sirenler çalındı. Herkesin acilen sığınaklara gitmesini istiyoruz.” denildi.

Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

[Fotoğraf: AP]

Sabah saatlerinde başkent Kiev’in farklı noktalarında 3 kere patlama sesi duyulmuştu.

Dün de bir binaya top mermisi isabet etmişti

Acil Durumlar Servisinin Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 05.09'da Rusların düzenlediği saldırıda, top mermisi başkent Kiev'in Obolonskiy semtinde yer alan apartmana isabet etti.

Saldırı sonucu 144 daireden oluşan 9 katlı apartmanda yangın çıktı, yandaki binaların camları da kırıldı.

Kurtarma ekipleri apartmandaki 63 kişiyi tahliye ederken, 2 kişinin cesedine ulaştı. Binadaki yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.