Kremlin, Trump'a net bir cevap verilmeden önce teklif detaylarının bilinmesinin gerekliliğini vurguladı.

Söz konusu açıklama, ABD Başkanı Trump'ın, G7 ülkelerinin "miadının dolduğunu" söylemesinin ardından geldi.

Trump, "G7'nin, dünyada olanları düzgün bir şekilde temsil ettiğini hissetmiyorum." ifadelerini kullanmış; "Gruba, Rusya, Hindistan, Güney Kore ve Avustralya'nın da eklenmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

G7, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşuyor.