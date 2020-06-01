Haber Giriş: Kaynak: Reuters, AA
Rusya'dan, Trump'ın G7 davetine ilk yanıt geldi
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkanı Donald Trump'ın G7 Liderler Zirvesi'ne Rusya'yı da davet etmesine cevaben Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "diyaloğu desteklediği" ifade edildi.
Kremlin, Trump'a net bir cevap verilmeden önce teklif detaylarının bilinmesinin gerekliliğini vurguladı.
Söz konusu açıklama, ABD Başkanı Trump'ın, G7 ülkelerinin "miadının dolduğunu" söylemesinin ardından geldi.
Trump, "G7'nin, dünyada olanları düzgün bir şekilde temsil ettiğini hissetmiyorum." ifadelerini kullanmış; "Gruba, Rusya, Hindistan, Güney Kore ve Avustralya'nın da eklenmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.
G7, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşuyor.
Etiketler: g7 ülkeleri 2020 g7 zirvesiSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 13:19
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