Haber Giriş: Kaynak: DHA
Karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth, 72 gün sonra görüntülendi
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kendisini Windsor Kalesi'nde karantinaya alan Kraliçe Elizabeth, 72 gün sonra ilk kez görüntülendi.
Atlara olan tutkusuyla bilinen 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, Windsor Kalesi’nin koronavirüs nedeniyle karantinaya alınmasından sonra ilk kez görüntülendi.
Kraliçe,14 yaşındaki Balmoral Fern adındaki Fell cinsi midilliye binerken fotoğraflandı.
[Fotoğraf: DHA]
Karantinayı, kocası Philip Mountbatten ile geçiren kraliçenin son fotoğrafı, 19 Mart'ta Buckingham Sarayı'ndan Berkshire'daki evine götürülürken çekilmişti.
Etiketler: kraliçe elizabeth koronavirüs karantinasıSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 12:33
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