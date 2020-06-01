Güvenlik güçlerinin kapattığı Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Parkı'nın etrafında buluşan göstericiler, "adalet yoksa huzur yok", "nefes alamıyorum", "siyahların hayatı önemlidir" gibi sloganlar attı.

Akşam saatlerinde polisle göstericiler arasındaki gerginlik tırmanırken, uzun süre barışçıl şekilde devam eden gösteri bir anda alevlendi.

Polisin göstericileri daha geriye doğru itmeye çalışması, iki grubu karşı karşıya getirirken, polisin göz yaşartıcı gaz atmasına göstericiler taş ve su şişeleriyle karşılık verdi.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yerel saatle pazar 23.00'ten, pazartesi 06.00'ya kadar kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurmuştu.