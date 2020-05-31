Dünya, geçtiğimiz yılın sonunda Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsle mücadele ediyor.

Tıbbi endişeler bir yana, salgının sosyoekonomik etkileri daha uzunca bir süre gündemdeki yerini koruyacak gibi görünüyor.

Salgından en çok etkilenen ülke olan ABD’de ise işler biraz daha karışık. Zira burada, koronavirüs kaynaklı olumsuzlukların yanı sıra “siyah adam”ın polis tarafından öldürülmesi de gündemin diğer bir önemli maddesi.

“Nefes alamıyorum”

Öyle ki, Minneapolis’te yaşayan George Floyd’un, ensesine diziyle bastıran polis memuruna “nefes alamıyorum” dediği anlara dair görüntüler ve Floyd’un hastanede hayatını kaybetmesi, ülkeyi infiale sürükledi.

Bu şehirde başlayan gösteriler Beyaz Saray’ın bir blok ötesine kadar uzandı.

Evler, arabalar ateşe verildi; mağazalar yağmalandı.

Floyd'un ölümüne sebep olan polisin tutuklanması da şiddeti dindirmedi.

Gizli Servis ve eyalet polislerinin yanı sıra Ulusal Muhafızlar da göreve çağrıldı.

16 eyalette en az 25 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sosyal medyada çokça paylaşılan yağma ve şiddet görüntülerinde beyaz vatandaşların da aktör konumunda yer alması, olayın salt bir kesime fatura edilemeyeceğinin de göstergesi oldu.

[Fotoğraf: Reuters]

Tam da bu noktada salgının sosyoekonomik gerçekliğiyle baş başa kalındı.

Zira Floyd hadisesinin ABD’deki işsizlik sorunuyla topyekün bir infiale kapı aralamasından korkuluyor.

Rakamlar endişe verici

ABD Çalışma Bakanlığı, geçtiğimiz 10 haftada 40 milyon 746 bin kişinin işsizlik maaşı başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Koronavirüs karantinasının uygulandığı günlerde binlerce ABD'li, evde oturmak yerine çalışmak istediklerini söyleyerek protesto gösterileri düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise ikinci bir koronavirüs dalgası olması halinde ülke ekonomisinin durdurulmayacağını açıkladı.

Gelecek dalgalara son derece hazırlıklı olduklarını söyleyen Trump, ülkede koronavirüs kaynaklı vaka sayısının 1 milyon 300 bini, can kaybının ise 80 bini aştığı süreçte, "Koronavirüs rakamları çok daha iyi görünüyor. Büyük ilerleme kaydedildi." ifadelerini kullanmıştı.

İşsizlikte "siyahi" gerçeği

Öte yandan, ocak ayımda yayımlanan bir araştırma, siyahi ABD'lilerdeki işsizlik oranlarının ülke ortalamasınınkinden daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

Söz konusu araştırmaya göre geçtiğimiz yıl ortalaması yüzde 3,7 olarak açıklanan ülke geneli işsizlik oranı, siyahi nüfusta yüzde 6,1'e ulaşıyor. Araştırma sonuç analizinde, siyahi nüfustaki bu oranın kimi tarihsel dezavantajlardan kaynaklandığına da vurgu yapılmış.

Sonuç olarak, böylesi işsizlik verilerini uzun süredir görmeyen ABD, yaklaşan başkanlık seçimleriyle birlikte politik stresi de bünyesinde eritmeye çalışacak. Bunda ne kadar başarılı olunacağını ise zaman gösterecek.

Floyd hadisesinde Trump'ın tutumu

ABD Başkanı, ülkedeki karışıklığa ilişkin paylaştığı mesajlarda adaletin tesis edilmesinden yana olduğu ancak yakıp yıkma girişimlerine izin verilmeyeceği mesajını verdi.

Dün yaptığı konuşmada Trump, "Yönetimim her daim şiddetin, kargaşanın ve düzensizliğin karşısında duracaktır. George Floyd'un ailesi ve barışçıl protestocularla birlikte nezaket, emniyet ve güvenlik isteyen her vatandaşın yanındayız." ifadelerini kullandı.