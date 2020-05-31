Haber Giriş: Kaynak: AA
Azerbaycan'da şehre inen bozayı sokakları turladı
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan'ın Şeki kentinde yiyecek aramak için şehre inen bozayı sokaklarda dolaşırken görüntülendi. İğneyle sakinleştirilen bozayı, doğal yaşam alanına götürüldü.
Uzun süre şehir merkezinde kalan bozayı, kent sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çevrede güvenlik önlemi alındı
Bozayı saatlerce sokakları turlarken güvenlik güçleri etrafını çembere alarak hem meraklı kalabalığın yaklaşmasını hem de ayının çevreye zarar vermesini önlemeye çalıştı.
Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ekipleri, bozayıyı uyuşturucu iğneyle sakinleştirip koruma altına aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bozayının Altıağaç Milli Parkı'na götürüleceği, tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğal ortamına bırakılacağı ifade edildi.
Etiketler: şehre inen bozayı arabaların üzerine çıkan ayıSon Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 15:35
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