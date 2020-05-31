Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 956 artarak 28 bin 834'e, vaka sayısı ise 33 bin 234 artışla 498 bin 440'a ulaştı.

COVID-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da vaka sayısında ABD'nin ardından 2'nci sırada bulunuyor.