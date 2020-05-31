Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Floyd gösterileri Washington'da sürdü
ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonucu başlayan protestolarda, göstericilerle güvenlik güçleri başkentte de karşı karşıya geldi.
Başkentteki protesto gösterileri şiddet eylemlerine dönüştü.
Beyaz Saray'a yakın noktalardaki iş yerleri göstericilerin hedefi oldu.
Şehirde Gizli Servis'in yanı sıra atlı birlikler, metropolitan polisi ve ulusal muhafızlar görevlendirildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Beyaz Saray çevresi de tamamen kapatıldı.
46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada bir polis memurunun ensesine basması sonucu nefessiz kalıp hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.
Etiketler: washington George Floyd beyaz saray abd protestolarıSon Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 10:41
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