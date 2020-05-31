Haber Giriş: Kaynak: AA
Hindistan'da koronavirüs kısıtlamaları hafifletiliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 5 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Hindistan'da, kısıtlamalar kademeli olarak hafifletilecek.
Ülke basınındaki haberlere göre, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada koronavirüs vakalarının fazla olduğu bölgelerin dışındaki yerlerde ilk aşamada alışveriş merkezleri, otel, restoran ve ibadet yerlerinin 8 Haziran'dan itibaren açılabileceği belirtildi.
Eyaletler arası seyahatlere de izin verileceği belirtilen açıklamada, okullar ve kursların gerekli istişareler yapıldıktan sonra temmuz ayında açılabileceğine işaret edildi.
Hindistan'da COVID-19 vaka sayısı 181 bin 827'ye, ölü sayısı da 5 bin 185'e yükseldi.
Vakaların yüzde 70'ten fazlasının Maharaştra, Gucarat, Tamil Nadu, Yeni Delhi, Madhya Pradeş ve Racastan'da görüldüğü açıklanmıştı.
Etiketler: koronavirüs hindistan covid-19Son Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 08:39
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