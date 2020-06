Minnesota'da 25 Mayıs'ta sokak ortasında bir polisin boynuna diziyle bastırması sonucu Floyd'un yaşamını yitirmesi, ülkede dalga dalga yayılan protestolara yol açarken, protestolarda birçok iş yeri yağmalandı ve araçlar kundaklandı.

Trump ise bir taraftan Floyd için adaletin sağlanması gerektiğini vurgularken bir taraftan göstericiler için, "Bunlar organize radikal sol gruplar, Floyd'un anısını kirletiyorlar. Onun anısı için şiddet son bulmalı. Bu kişiler, bu Antifa grubu, bunlar radikal sol kötü insanlar, bu şekilde hareket edemeyeceklerini onlara öğretmek gerek." yorumunda bulundu.

Trump son olarak dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, Antifa'yı terör örgütü ilan edeceklerini duyurdu.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.