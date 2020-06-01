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'Trump, gösteriler esnasında Beyaz Saray'ın sığınağına götürüldü'
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray önünde devam eden gösteriler nedeniyle cuma gecesi sığınağa götürüldüğü iddia edildi.
Associated Press'in (AP) haberine göre, ABD Başkanı, cuma gecesi yüzlerce protestocunun Beyaz Saray önünde toplanmasının ardından sığınağa götürüldü.
Trump'ın, terör saldırısı gibi acil durumlarda kullanılmak üzere tasarlanan sığınakta yaklaşık 1 saat kaldığı ifade edildi.
Gizli Servis ajanları tarafından apar topar gerçekleştirilen operasyonun Beyaz Saray'daki endişeye işaret ettiği kaydedildi.
Başkentte ne oluyor?
ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis müdahalesi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolarda gerginlik Beyaz Saray'a kadar sıçradı.
[Fotoğraf: Reuters]
Göstericiler Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Parkı'nın etrafında buluşarak "adalet" sloganları atıyor.
Etiketler: lafayette park Donald Trump beyaz saraySon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 11:55
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