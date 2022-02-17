Federal İletişim, Bilgi Teknolojisi ve Kitle İletişim Araçları Denetleme Servisi Roskomnadzor, Ocak ayında kabul edilen ve popüler internet platformlarının temsilci açmasını gerektiren bir yasa doğrultusunda değişiklik yapmayan bilgi teknolojileri firmalarının peşine düşmeye hazır olacağını duyurdu.

Ajansın başkan yardımcısı Vadim Subbotin yaptığı açıklamada, “Roskomnadzor yakında yasada belirtilen zorunlu önlemleri uygulamaya başlayacak. Bu, her şeyden önce ekonomik önlemler anlamına geliyor. Bu, 'yerleşme' yasasına uymaya başlamamış şirketler için reklam yasağı olacak" dedi.

“Yabancı internet kuruluşlarının Rusya topraklarındaki faaliyetleri” yasası , Rus kullanıcı tabanı 500 binden fazla olan yabancı çevrimiçi platformların ülkede resmi idari şubeler açmasını, Roskomnadzor'da kişisel bir hesap açmasını ve içeriği kısıtlamasını gerektiriyor.

Roskomnadzor'a göre yasa, Google, Twitter, TikTok, Zoom, Twitch ve Facebook'un ana şirketi Meta gibi firmaları etkileyecek.