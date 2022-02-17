Kanada'da, uzun süredir koronavirüsle ilgili aşı karşıtı eylem düzenleyen protestoculara karşı Acil Durum Yasası uygulamaya konuldu.

1980 yılından bu yana uygulanmaya yasayla, protestolara katılan kişilerin banka hesaplarını, mahkeme kararı olmadan dondurabilmenin önünü açılacak.



Kanada Başbakanı Justin Trudeau önlemlerin 'sınırlı zaman için' ve 'orantılı' olacağını söyledi.

Karara tepkiler de arka arkaya geldi



Muhalefet, Kanada'nın bu aşamaya gelmesinin nedenini Trudeau’nun protestocu krizini yönetememesi olarak görürken, yasanın yürürlüğe girmesi 'başarısızlığın kanıtı' olarak nitelendirildi.

Acil Durumlar Yasası, kamu düzenini olumsuz etkileyen sıra dışı durumlarda resmi görevlilere özel yetkiler veriyor.