Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 12:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kanada'da aşı karşıtı protestolara Acil Durum Yasası devrede
[Fotoğraf: Reuters]
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, aşı karşıtı protestoları engellemek amacıyla Acil Durumlar Yasası'nı uygulamaya koydu. Yasa kapsamında, protestoya katılan kişilerin banka hesapları, mahkeme kararı olmadan dondurulabilecek.
Kanada'da, uzun süredir koronavirüsle ilgili aşı karşıtı eylem düzenleyen protestoculara karşı Acil Durum Yasası uygulamaya konuldu.
1980 yılından bu yana uygulanmaya yasayla, protestolara katılan kişilerin banka hesaplarını, mahkeme kararı olmadan dondurabilmenin önünü açılacak.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau önlemlerin 'sınırlı zaman için' ve 'orantılı' olacağını söyledi.
Karara tepkiler de arka arkaya geldi
Muhalefet, Kanada'nın bu aşamaya gelmesinin nedenini Trudeau’nun protestocu krizini yönetememesi olarak görürken, yasanın yürürlüğe girmesi 'başarısızlığın kanıtı' olarak nitelendirildi.
Acil Durumlar Yasası, kamu düzenini olumsuz etkileyen sıra dışı durumlarda resmi görevlilere özel yetkiler veriyor.
Etiketler: Kanada Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 12:39
- 12:37
- 12:25
- 12:25
- 12:24
Sıradaki Haber
Suudi Arabistan'da 30 kadın tren sürücüsü ilanına 28 bin kadın başvurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz