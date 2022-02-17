Arap krallığında yüksek hızlı bir demiryolu işleten İspanyol devlet demiryolu şirketi Renfe, binlerce Suudi kadının, reklamın yayınlanmasından sadece bir ay sonra İslam'ın en kutsal şehirleri Mekke ve Medine arasında hızlı tren kullanmak için başvurduğunu söyledi.

Başvuru sahipleri 22 ila 30 yaşları arasında. Renfe eğitim seviyelerine ve İngilizce becerilerine öncelik verdiği için yaklaşık 14 bin kişi işe alımın ilk aşamasını geçti.

Şirket, sürücülerin 15 Mart civarında başlaması planlanan bir yıllık ücretli eğitimin ardından işe alınacağını söyledi.

Suudi Arabistan, 2018'de kadınların araba kullanmasına ve 2019'da bir erkek vasinin izni olmadan yurt dışına seyahat etmesine izin verdi.

Geçen yıl Suudi medyası, bekar, boşanmış veya dul kadınların bir erkeğin izni olmadan yalnız yaşamasına izin verildiğini duyurdu.