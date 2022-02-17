Hong Kong'da Hastane Otoritesinden (HA) yapılan açıklamaya göre, kuruma bağlı 17 kamu hastanesinin 7'sinde doluluk oranı kapasiteye ulaştı veya aştı.

Dün 24 saatte toplam 4 bin 142 kişi hastanelerin acil bölümlerine başvururken, bunlardan yüzde 17'sinin hastaneye yatışı gerçekleşti.

Doluluk oranı Prince of Wales Hastanesinde yüzde 108, Tin Shui Wai Hastanesi'nde yüzde 107, Tseung Kwan O Hastanesinde yüzde 106, Caritas Tıp Merkezi'nde yüzde 105 ve United Christian Hastanesinde yüzde 101'e çıkarak kapasiteyi aştı.

[Fotoğraf: Reuters]

17 kamu hastanesinde kapasite yüzde 95'e çıktı

Öte yandan, Princess Margareth Hastanesi ve Tuen Mun Hastanesinde yüzde 100'e ulaşan doluluk oranı kapasite sınırına ulaştı.

Kentteki 17 kamu hastanesinde toplam doluluk oranı yüzde 95'e çıktı.

Hastalar sokakta tedavi ediliyor

Kentteki bazı kamu hastanelerinde hastaların kaldırımlardaki sedyelerde ve dışarıda kurulan çadırlarda tedavi edildiğine dair görüntüler yerel medya organlarında yer aldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Hastane Otoritesi Genel Müdürü Sara Ho, Hong Kong kamu yayın kurumu RTHK'ye yaptığı açıklamada, COVID-19 hastalarının açık alanlarda kurulan alanlarda uzun süre beklemek zorunda bırakıldıkları için üzgün olduğunu, hastanelerin soruna çözüm bulmak için çalıştığını söyledi.

"Acil olmayan tedavi hizmetleri yarı yarıya azaltıldı"

Ho, yoğunluk nedeniyle hastanelerde acil olmayan tedavi hizmetlerinin yarı yarıya azaltıldığını, sağlık sistemi üzerindeki yükü dengelemeye çalıştıklarının altını çizdi.

Halen kamuya bağlı hastanelerde ve karantina merkezlerinde 4 binden fazla COVID-19 hastasının bulunduğunu kaydeden Ho, bunlardan 17'sinin sağlık durumunun kritik olduğu bilgisini paylaştı.

Hastane Otoritesi Çalışanları Sendikası Başkanı David Chan da hastanelerdeki durumun ideal olmaktan uzak olduğunu, hastaların hipotermi (soğuğa bağlı vücut ısısının kontrolsüz azalması) geçirebileceği, bunun da semptomları daha da arttırabileceği uyarısında bulundu.

Vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Omicron varyantı taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini arttırarak sürdürüyor.

Kentte dün günlük vaka sayısı yeni bir rekor kırarak bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün 24 saatte 4 bin 285 koronavirüs vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin 7'si 70 yaş üzeri kişiler olurken, 37 yaşındaki kronik hastalığı bulunan bir kişi ile 3 yaşındaki bir kız çocuğu da virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Öncül vaka: 7 bin kişi var

Yurt dışı kaynaklı 21 vaka dışında tüm vakaların yerel kaynaklı olduğu belirtildi.

"Öncül vaka" olarak adlandırılan, virüs taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen yaklaşık 7 bin vakanın belirlendiği bildirildi.

Hong Konglu sağlık yetkilileri, COVID-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel vaka toplamına dahil etmiyor, "öncül vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 30 bin 955 vaka görülürken, virüs nedeniyle 227 kişi hayatını kaybetti, halen 17 bin 496 hastanın tedavisi sürüyor.