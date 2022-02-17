Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Nisan 2021'den beri Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz bir şekilde uygulanması için görüşmeler hız kesmeden sürüyor.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında süren görüşmelere Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler iştirak ederken 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD katılmıyor.

Yaklaşık 10 aydır süren görüşmelerin sonuncusu ve en uzun turu olarak kabul edilen 8'inci tur devam ederken özellikle İran tarafından yapılan açıklamalar sona yaklaşıldığına ilişkin mesajlar içeriyor.

Kilit kararlar kapıda

İran, ABD ve Rusya'dan yapılan son açıklamalar yakın bir tarihte anlaşma sağlanacağı sinyallerini veriyor.

İran heyetinin Basın Danışmanı Prof. Dr. Muhammed Marandi, "Önümüzdeki günler bence çok önemli. Kilit kararlar verilecek. Bazı önemli kararlar henüz Amerikalılar ve Avrupalılar tarafından alınmadı. İran, karşı tarafın gerekli kararları alabilme kabiliyetine sahip olup olmadığı görmek için bekliyor" ifadesini kullandı.

Marandi, "İran hızlı bir anlaşma sağlanmasını istiyor çünkü ABD ve Avrupalılar sıradan insanlara yaptırım uyguluyorlar. Çocuklara yaptırım uyguluyorlar. İnsanlara acı çektirmeye çalışıyorlar. Açıkçası İran mümkün olan en hızlı şekilde yaptırımların son bulmasını istiyor. Ancak İran kötü bir anlaşma istemiyor, iyi bir anlaşma olmasından emin olmak istiyor" dedi.

Garanti konusuna da değinen Marandi, ülkesinin bir şekilde söz konusu garantiyi elde edeceğini ifade ederek "Eğer Batılı ülkeler tarafından garanti verilemezse İran bu garantiyi ülke içinde sağlayacak" diye konuştu.

Bunun ne alma geldiğine ilişkin detay vermek istemeyen Marandi, bir müddet daha beklendikten soran bu hususun aydınlatılacağını dile getirdi.

"Batılılar, ayak sürümezse anlaşma sağlanabilir"

Marandi, müzakerelerde zamanın kendileri için öncelikli olmadığını asıl hususun uygun bir anlaşma olduğunu kaydederek "Batılı ülkelerin ayak sürümeyi bırakmaları durumunda çok hızlı bir şekilde anlaşma sağlanabileceğini" söyledi.

İran'ın haklarından taviz vermemesi nedeniyle Batılı ülkelerin daha gerçekçi bir tutum içinde hareket etmeye başladıklarını ileri süren Marandi, ancak karşı tarafın atması gereken adımlar olduğunu sözlerine ekledi.