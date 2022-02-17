İngiliz Lancaster Üniversitesi ve ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi ortak bir deney yaptı. Yapay zekanın ürettiği insan yüzleri ile gerçek yüzler karşılaştırıldı.



315 katılımcıya çeşitli ırklardan 128 insan yüzü gösterildi. Yapay zeka ile gerçeklerini ayırt etmeleri istendi.



Katılımcıların doğru cevapları verme olasılığı yüzde 48'de kaldı.

Yapay zeka eğitimli insanları da kandırdı



Yüz tanıma eğitimi verilen katılımcılarla yapılan ayrı bir deneyde de durum pek değişmedi.



Yapay zeka, bu konuda eğitimli ve eğitimsiz insanları yaklaşık aynı oranlarda kandırmayı başardı.



Deneyde 128 yüzün güvenilirliğini 1 ile 7 arasında derecelendirmeleri istendi.



Sahte yüzlere verilen ortalama güven puanı, gerçek yüzlere verilenlerden yüzde 8 daha fazlaydı.

Sahte yüz teknolojisi dolandırıcılığına dikkat



Araştırmacılar, bu teknolojiye herkesin rahatlıkla erişebildiğini ve bunun dolandırıcılık için kullanılabileceğine dikkati çekti. Buna karşı bir an evvel tedbir alınmasını istedi.



Bunun son örneği Fransız film yapımcısı Yzabel Dzisky'nin kendisini "Türk cerrah Murat" diye tanıtan bir Nijeryalı tarafından dolandırılmasıyla yaşanmıştı.



Konuşurken sahte yüz teknolojisini kullanan dolandırıcı bu sayede güven kazanmış ve Dzisky'yi 200 euro dolandırmıştı.