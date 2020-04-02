Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Johns Hopkins University
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı
[Fotoğraf: AA]
Rusya'da koronavirüs (COVID-19) vaka sayısının 3 bin 548'e ulaştığı bildirildi.
Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 771 kişilik artış yaşandı.
Ülkedeki 76 bölgede vaka kaydedildiği belirtilen açıklamada, şu ana kadar salgında 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 273'e ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 938 bini aşmış durumda.
Etiketler: rusya kovid-19 koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 11:09
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