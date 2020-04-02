Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, kıtada 49 ülkeye yayılan COVID-19 vakalarının sayısının 1 günde 5 bin 786'dan 6 bin 213'e yükseldiği belirtildi.

İyileşenlerin sayısının 469'a çıktığı kaydedilen açıklamada, kıtada virüsün en fazla görüldüğü ülkeler Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Tunus, Burkina Faso ve Kamerun olarak sıralandı.

Öte yandan, 82 vakanın görüldüğü Ruanda’da kabine, sokağa çıkma yasağını 2 hafta uzatma kararı aldı.