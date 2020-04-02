Haber Giriş: Kaynak: AA
Afrika'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 221’i buldu
[Fotoğraf: Reuters]
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (COVID-19) hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 25 kişi artarak 221 oldu.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, kıtada 49 ülkeye yayılan COVID-19 vakalarının sayısının 1 günde 5 bin 786'dan 6 bin 213'e yükseldiği belirtildi.
İyileşenlerin sayısının 469'a çıktığı kaydedilen açıklamada, kıtada virüsün en fazla görüldüğü ülkeler Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Tunus, Burkina Faso ve Kamerun olarak sıralandı.
Öte yandan, 82 vakanın görüldüğü Ruanda’da kabine, sokağa çıkma yasağını 2 hafta uzatma kararı aldı.
Etiketler: afrika koronavirüs coronavirüs covid-19Son Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 10:50
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