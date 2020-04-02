Yunanistan Göç Bakanlığı, Atina yakınlarındaki bir göçmen kampının 21 kişide koronavirüs görülmesinin ardından kapatıldıını duyurdu

Bakanlıktan yapılan açıkamada," 21 kişide koronavirüs testi pozitif çıktı. Bugünden itibaren tesis iki hafta sıhhi izolasyon altında kalacak." dedi.

Yeni vakaların açıklanmasından saatler önce, Başbakan Kiryakos Miçotakis Yunan kamplarındaki sağlık korumalarına övgüde bulunmuştu.

Sığınmacıların yaşadığı korkunç şartlar hakkında CNN'e konuşan Kiryakos Miçotakis, "Bence binlerce kişiyi takip etme konusunda oldukça iyiyiz. Kamplarımızda olup bitenleri çok yakından takip etmeye devam edeceğiz. Tıbbi tesisleri artırıyoruz" dedi.

Geçtiğimiz hafta Yunanistan Göç Bakanlığı, Başkent Atina'ya yakın bir sığınmacı kampında kalan, yeni doğum yapmış bir kadına yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Devlet kanalı ERT, kadının Afrika kökenli olduğunu açıklamıştı.