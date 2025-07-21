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Dünya
AA 21.07.2025 20:32

Rusya'da İHA saldırıları nedeniyle 100'den fazla uçuş iptal edildi

Ukrayna ordusunun, başkent Moskova dahil Rusya’nın çeşitli şehirlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılar nedeniyle 100'ü aşkın uçuşun iptal edildiği belirtildi.

Rusya'da İHA saldırıları nedeniyle 100'den fazla uçuş iptal edildi

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik düzenlediği İHA saldırıları hakkında bilgi verildi.

Devam eden saldırılar nedeniyle 19-21 Temmuz tarihlerinde ülkedeki birçok havalimanının faaliyetlerine kısıtlama getirildiği belirtilen açıklamada, bu süreçte çok sayıda uçuşun iptal edildiği ya da ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada, "20 Temmuz saat 08.00'den 21 Temmuz saat 08.00'e kadar Moskova bölgesindeki havalimanları ve St.Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'nda toplam 118 uçuş iptal edildi, 203 uçuş ertelendi. Ulaştırma Bakanlığı ile durumun istikrara kavuşturulması yönünde çalışmalar yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'ya ait 100'ü aşkın İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, dün saat 23.20'den bu yana çeşitli bölgelerde Ukrayna'ya ait 100'den fazla İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu, bunlardan 28'inin Moskova bölgesinde düşürüldüğünü belirtti.

Rusya’da 19 Temmuz'dan bu yana başta Moskova olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine yönelik Ukrayna ordusu tarafından İHA saldırıları düzenlenmişti. İHA'lar Rus hava savunma sistemlerince vurulmuştu.

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Rusya Ukrayna İnsansız Hava Aracı (İHA)
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