Haber Giriş: Kaynak: İHA
Rusya'da helikopter kazası: Milletvekili hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Rusya’ya bağlı Tataristan’da düşen helikopterde bulunan Rus milletvekili Ayrat Khairullin yaşamını yitirdi.
Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde, Laishevo bölgesi üzerinde, Vostok Trans isimli havacılık şirketine ait Bell 406 tipi helikopter düştü.
Kaza üzerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı harekete geçti, helikopterin yeri tespit edildi.
Pilot ve yardımcısı helikopterden ağır yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Helikopterde bulunan Rus milletvekili Ayrat Khairullin ise hayatını kaybetti.
[Kazada hayatını kaybeden Rus milletvekili Ayrat Khairullin | Fotoğraf: İHA]
Kazanın kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleştiği tahmin ediliyor.
Etiketler: rusya helikopter kazası tataristanSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 11:55
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