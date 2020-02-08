Libya'da siyasi çözüm istemeyen ve saldırılarını sürdüren darbeci Hafter'in en büyük destekçilerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Libya'nın doğusuna silah sevkiyatını sürdürüyor.

Hafter'in ateşkes müzakerelerinde masada imza atmamasının önemli nedenlerinden birinin BAE olduğu iddiası her geçen gün biraz daha gerçeklik kazanıyor.

3 kargo uçağı Libya'nın doğusuna indi

Son günlerde ise uluslararası hava trafiği gözlemcileri, BAE'den arka arkaya 3 kargo uçağının Libya'nın doğusuna doğru hareket ettiğini tespit etti.

Abu Dabi'den Libya'ya 37 kargo uçağı

Öte yandan yaklaşık 1 aydan bu yana BAE'den havalanan kargo uçaklarının Libya'nın doğusundaki havalimanlarına indiği belirtidi.

Uçaklardan bazılarının da Mısır'ın Libya yakınındaki askeri hava üstlerine ulaştığı gözlendi.

Hava trafiği gözlemcileri tarafından tespit edilen bu hava trafiğinde, Abu Dabi'deki askeri alanlardan kalkan 37 kargo uçağının 26 Ocak tarihine kadar Libya'ya doğru gittiği belirlendi.

Bu uçaklarda askeri malzemenin yanısıra paralı savaşçıların taşınması ihtimali üzerinde de duruluyor.

Bu kargo koridorunda kullanılan bazı uçakların 150 ton taşıma kapasitesine sahip Antonov-124 tipinde olması da dikkat çekici.

