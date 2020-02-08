Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 5 Aralık 2019'da parlamentoyu feshetmesi ve erken seçim kararı alması üzerine seçim sürecine giren Azerbaycan'da yarın yapılacak seçimin ardından yeni parlamento şekillenecek.

Seçimde, 299'u kadın 1315 aday, Azerbaycan Milli Meclisi'ndeki 125 sandalye için yarışacak. Daha önceki parlamentoda yer alan milletvekillerinden 80'i de yeniden aday oldu.

19 parti katılıyor

5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin oy kullanacağı seçime 19 siyasi parti katılıyor. Fakat 1315 adayın yaklaşık yüzde 83'ü seçime bağımsız olarak girmeyi tercih etti.

Oy verme işlemi yerel saatle 08.00'da başlayacak ve 19.00'da sona erecek.

2015'te yapılan bir önceki seçimde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in başkanı bulunduğu Yeni Azerbaycan Partisi 125 sandalyeden 74'ünü kazanarak mecliste en fazla milletvekiline sahip parti olmuştu.