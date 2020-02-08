Fas Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile telefon görüşmesi yaptı.

Açıklamada, Mişri'nin Fas'ın çabalarının önemine işaret ettiği, Libya diyalogu için yeni bir tur konusunda ev sahipliği yapması teklifinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.

"Suheyrat Anlaşması referans"

Libya krizinin çözümünde Fas'ın oynadığı role dikkati çeken Mişri, "Suheyrat Anlaşması, krizin herhangi bir siyasi çözümü için hukuki bir referanstır" ifadesini kullandı.

Fas'ın Suheyrat kentinde uzun süre yürütülen müzakerelerin ardından 17 Aralık 2015'te "Libya Siyasi Anlaşması" imzalanmıştı.