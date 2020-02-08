Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, ülkenin her tarafına yayıldı.

Şu ana kadar toplam 723 kişinin hayatına mal olan salgın sebebiyle önleyici tedbirler iyiden iyiye artırılıyor.

Bu tedbirler kapsamında, Pekin Belediyesi'nden yapılan yeni açıklamaya göre, otel, restoran, süpermarket gibi ortak kullanım alanlarında maske takmayanlar önce uyarılacak, takmamakta ısrar etmeleri halinde ise gözaltına alınabilecek.

Söz konusu açıklamada, uygulamanın hangi tarihe kadar geçerli olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, virüsten korunma ekipmanlarının temininde dünya çapında sıkıntı çekildiğini belirtmişti.