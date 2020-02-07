Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.

Şimdiye kadar 637 kişinin hayatına mal olan virüs için aşı çalışmaları yürütülürken yeni bir açıklama da Çinli bilim insanlarından geldi.

Açıklamada, vahşi memelilerden olan pangolinlerin, hastalığın menşei olabileceği ifade edildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Tedavi edici olduğuna inanılıyor

Dünya genelinde, yasa dışı yollarla avlanan pangolinler, pullarının tedavi edici özelliği olduğuna inanılan Asya'ya kaçak yollarla getiriliyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN), 2000-2016 arasında yaklaşık 1 milyon pangolinin uluslararası düzeyde kaçakçılığının yapıldığını tespit etmişti.

[Fotoğraf: Reuters]

Kaçakçılığı en çok yapılan vahşi memeli olarak da kayıtlara geçen pangolinler, IUCN'nin nesli tehdit altındaki türler listesinde yer alıyor.

