Fransa'nın batısındaki Cherbourg Limanı'nda onlarca aktivist, silah taşımak için limana yanaştığı iddia edilen Suudi Arabistan'a ait gemiyi protesto etti.

Üzerinde “yasa dışı silah satışını durdurun” ve “Yemen’de savaş suçları- 230 bin yaşam” yazılı pankartlar açan göstericiler, Yemen’de insan hakları ihlalleri işlemekle suçlanan Suudi Arabistan’a Fransız silah satışının durdurulmasını istedi.

Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Oxfam France dahil olmak üzere 19 örgüt, Suudi Arabistan’ı "Yemen halkına acımasız bir savaşı açmakla” suçladı.

İnsan hakları örgütleri, Fransa Başbakanı Edouard Philippe’ye gönderdikleri mektupta, "Silah üreticilerinin ve onların müşterilerinin çıkarları adına Cherbourg Limanı’nın bu savaşa hizmet etmek için kullanılmasını kabul edemeyiz" ifadesini kullandı.

Yemen’deki savaşa müdahil Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’a silah satışının devam etmesinin suç sayılabileceğini hatırlatan örgütler, hükümetin Riyad’dan Fransız silahlarını Yemen’de kullanmama taahhüdü istemesi gerektiğini savundu.

Fransız hükümeti konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Söz konusu eylem Fransa’da ilk değil. 2019’un nisan ayında da insan hakları örgütlerinin benzer eyelemlerinden sonra, Suudi Arabistan’a ait Bahri Yanbu adlı geminin Fransa’nın Le Havre limanına yanaşması engellenmişti.

Fransa’daki resmi verilere göre, Suudi Arabistan ülkenin en çok silah sattığı 3. ülke. Riyad 2018’de Fransa’dan yaklaşık 1 milyar dolar, son 10 yılda ise 11 milyar dolar değerinde silah satın aldı.

Suudi Arabistan ve BAE'nin 2015'te İran yanlısı Şii Husilere karşı başlattığı operasyon halihazırda devam ediyor.

Binlerce sivilin hayatını kaybettiği ve milyonlarca insanın yerinden edildiği savaş, ülkeyi büyük bir açlık krizine de sürükledi.