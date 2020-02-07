Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bulgaristan-Sırbistan sınırında yolsuzluk operasyonu: 30 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Kalotina Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunda 30 Bulgar gümrük memurunun tutuklandığı bildirildi.
Bulgaristan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bulgaristan Başsavcılığı ile birlikte yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunda 30 gümrük memurunun tutuklandığı ve çok sayıda sınır polisinin gözaltına alındığı bildirildi.
Türk tır sürücülerinin Batı Avrupa ülkelerine çıkışlarında yoğun kullandıkları Kalotina Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyon sırasında sınırın her iki tarafında da uzun araç kuyrukları oluştu.
Etiketler: kalotina kolatina gümrük kapısı bulgaristan-sırbistan sınırı Bulgaristan Sırbistan Gümrük memuru Yolsuzluk operasyonuSon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 10:08
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