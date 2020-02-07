Bulgaristan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bulgaristan Başsavcılığı ile birlikte yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunda 30 gümrük memurunun tutuklandığı ve çok sayıda sınır polisinin gözaltına alındığı bildirildi.

Türk tır sürücülerinin Batı Avrupa ülkelerine çıkışlarında yoğun kullandıkları Kalotina Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyon sırasında sınırın her iki tarafında da uzun araç kuyrukları oluştu.