Ryzhik adlı kedi, Sibirya'nın Tomsk şehrindeki sokaklardan birinde yaşıyordu.

Hayvan koruma gönüllüleri tarafından Sibirya'nın sert hava şartlarında bulunan kedinin dört patisi tamamen donmuştu.

Ampute edilmesi gerekti...

Veteriner Sergei Gorshkov'un kliniğine getirilen Ryzhik, insanlarda kullanılan diş implantı malzemelerinden yapılan dört protez patisiyle eski sağlığına kavuştu.

Gorshkov da çıkan sonuçtan memnun:

"Koşuyor, atlıyor ve oynuyor. Sahibi nasıl hareket ettiğine dair videolar gönderiyor," dedi Gorshkov. "Harika bir sonuç. Çok memnunuz. Bunu beklemiyorduk ..."

Gorshkov'a göre Ryzhik, dünyada kemiklerine implante edilmiş dört titanyum patisi iki kediden biri.

Diğer kedi Dymka ise Ryzhik'ten önce aynı teknikle sağlığına kavuşmuş ve mutlu bir hayat sürüyor.