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ABD'de uçak düştü: 3 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Arşiv]
Ülkenin Louisiana eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Jackson Parish Şerifi Andy Brown, basına yaptığı açıklamada Mississippi'nin Jackson kentinden kalkan Cessna tipi küçük uçağın Chatham'ın kuzeyinde düştüğünü bildirdi.
Uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Brown, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.
Etiketler: uçak kazası louisianaSon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 09:36
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