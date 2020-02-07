Dünya, yeni tip Koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdürüyor.

Hayatını kaybeden insan sayısı 638'ye yükselirken, kesinleşmiş vakalar 31 bini geçti. bin 542 kişi taburcu edildiği, 4 bin 821 kişinin durumunun ise ağır olduğu açıklandı.

Çin ana karası dışındaki ölümler, Filipinler ve Hong Kong'da yaşandı.

Karantina altındaki gemide vaka sayısı artıyor

Yokohama Limanı’nda geçtiğimiz salı günü karantinaya alınan 3 bin 700 kişinin bulunduğu yolcu gemisinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 61'e çıktı.

Hong Kong'da gemiden inen bir yolcunun korona virüsü taşıdığının anlaşılması üzerine Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda karantina altına alınan gemideki ilk taramada 10, daha sonraki testlerde ise 10 kişide daha Korona Virüsü'ne rastlanmıştı.

Bunun üzerine karantinanın virüsün kuluçka süresi göz önüne alınarak en az 14 gün süreyle uygulanmaya devam edeceği açıklanmıştı. Gemideki vaka sayısının 61'e çıkmasının ardından sürenin uzatılıp uzatılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Hong Kong'da bekletilen gemide ise henüz kesinleşmiş vaka yok.

Doktor Li'nin ölümü ve sansür kaos yarattı

Wuhan'daki salgın ilk patlak verdiğinde aralık ayında insanları uyardığı için göz altına alınan doktor Li Wenliang dün gece hayatını kaybetti.

Doktor Li şubat başında enfekte olmuştu.

Hastane yönetimi yaptığı açıklamada, “Yeni koronavirüs salgınıyla mücadelede, hastanemizin göz doktoru Li Wenliang ne yazık ki enfekte oldu. Onu hayatta tutabilmek için harcadığımız tüm çabalardan sonra vefat etti. Ölümünden dolayı derin üzüntü duyuyoruz” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Li'nin ölümünün ardından Twitter'da paylaştığı mesajda, "Doktor Li Wenliang'ın ölümünden son derece üzgünüz. Hepimiz onun 2019nCoV konusundaki çalışmaları için minnettarız." ifadelerine yer verdi.

Çin'de sansür tansiyonu yükseltti

Çin kamuoyunda insanlar Li'ye iade-i itibar yapılmasını ve özür dilenmesini istiyor. Ayrıca Çin'in tüm sosyal medya alanlarında Li en çok konuşulan konu oldu.

Ancak başta Çin'in önde gelen sosyal medya platformu Weibo olmak üzere konu başlıklarına sansür uygalandığı görüldü.

"İfade özgürlüğü istiyoruz" hashtag'i de en poplüler başlık olunca sansürlendi.

Çok sayıda kullanıcı, doktor Li'nin fotoğraflarını paylaştı ve adalet çağrısı yaptı.

[Fotoğraf: Weibo]

Çin'de milyonlarca kullanıcısı bulunan WeChat'te ise insanlar, kişisel hesaplarının kapatılmaya başladığını duyurdu.

Bu konu da Weibo platformunda üst sıralarda yer aldı.

Eğitime Koronavirüs rotasyonu

Çin hükümeti dünyanın yaklaşık 28 ülkesine yayılan virüsün daha fazla yayılmaması için gereken adımları atmaya devam ederken, ülke genelinde üniversiteler bir süre kapalı kaldıktan sonra bahar döneminde internet üzerinden ders verilmesine karar verildi.

Çin’de yer alan bazı üniversiteler tarafından öğrencilere online ders ile ilgili gönderilen mesajda, koronavirüs nedeniyle öğrencilerle bir araya gelerek ders verilmesinin mümkün olmadığı, ancak öğrencilerin eğitim hayatını normal bir şekilde devam ettirmesi, dönemlerin uzatılmaması için bir sonraki duyuruyu yapılmasına kadar internet üzerinden dersler verileceği belirtti.

Şi'den Suudi Kralı ve Trump ile Koronavirüs görüşmesi

Çin başkanı Şi, ABD Başkanı Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Reuters'ta yer alan habere göre Şi, ABD'deki mevkidaşı Trump'ı telefonla arayarak ona Çin'in yavaş yavaş sonuca ulaştığını ve salgının ekonomik gelişmeye uzun vadeli etkileri olmadan ortadan kaldırılacağı konusunda emin olduğunu anlattı.

Virüs salgını nedeniyle ekonomide ağır darbeler alan Çin, ABD ile imzaladığı ticaret anlaşması kapsamında ABD'den ithal 75 milyar dolarlık bin 717 ürüne yönelik ek gümrük vergilerini yarıya indireceğini açıklamıştı.

Şi, dün akşam da Suudi Kralı ile telefonda görüşmüştü.

İngiltere ve italya'da 3'üncü vakalar onaylandı

Koronavirüs Avrupa ülkelerinde de görülmeye devam ediyor. Şimdiye kadar Fransa, Almanya,Belçika, İtalya, İngiltere ve Finlandiya'da 30'a yakın vaka onaylandı.

Dün İtalya ve İngiltere'de 3. koronavirüs vakaları onaylandı. İtalya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, askeri uçakla hafta başında Wuhan’dan getirilerek Cecchignola’daki askeri kampüste karantinaya alınan 56 İtalyan vatandaşından birinde yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüse rastlandığı kaydedildi.

İngiliz sağlık yetkilisi Chris Whitty ise, ülkede koronavirüs testi yapılan bir kişide daha sonucun pozitif olduğunu duyurdu.

Whitty, virüsün söz konusu kişiye İngiltere'de bulaşmadığını ifade etti.

SARS ve MERS’te başarılı olan ilaç koronavirüste de denenecek

Çin basınındaki haberlere göre, ABD’li ilaç şirketi Gilead Sciences tarafından geliştirilen Remdesivir adlı ilaca, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu ve Ulusal Sağlık Ürünleri İdaresi, klinik deneylerine başlanması için onay verdi.

Daha önce yine koronavirüs ailesinden olan SARS ve MERS’e karşı yapılan ve hayvan deneylerinde başarılı sonuçlar veren Remdesivir’in klinik deneyleri için 761 hasta kayıt yaptırdı.

Söz konusu deneyler, Çin Sağlık Bilimleri Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Çin-Japon Dostluk Hastanesi ve salgının merkez üssü Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde birkaç hastane birden yürütülecek.