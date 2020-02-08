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Kazakistan'da yerel etnik çatışma: 8 ölü
[Fotoğraf: Twitter]
Kazakistan'ın Jambıl Bölgesi'nde, Kazaklarla Dunganlar arasında yaşanan çatışmada 8 kişi öldü.
Kazakistan'ın güneyindeki Jambıl Eyaleti'nin Korday kasabasında, iki grup arasında başlayan gerginlik, etnik çatışmaya dönüştü.
70 kişilik grubun tartışması kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. 300 kişilik yeni bir grubun olaya müdahil olmasıyla birlikte gerginlik büyüdü.
8 kişi öldü, 40'tan fazla yaralı var
8 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.
Olay yerine takviye birlikler gönderildi.
Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, kavganın provokatörler tarafından kendi amaçları için kullanıldığını söyledi.
Olayın sebebinin araştırılması için hükümet komisyonu kurulması talimatı verdi.
Etiketler: Zhambyl eyaleti köylüler arasında kavga Kazakistan kavgaSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 11:51
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