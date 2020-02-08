Başbakan Leo Varadkar liderliğindeki Fine Gael Partisinin azınlık hükümetinin erken seçim kararı almasının ardından seçmenler, 39 seçim bölgesinde 160 milletvekili için oy veriyor.

Yerel saatle 07.00’de başlayan oy kullanma işlemi 22.00’ye dek sürecek.

Anketler, İrlanda Cumhuriyet Ordusunun (IRA) siyasi kanadı Sinn Fein’in, merkez sağ partilerin önüne geçerek 1'inci sıraya yerleştiğini gösteriyor.

Ancak sadece 42 aday gösteren Sinn Fein'in iktidara gelmek için gerekli 80 milletvekilini alma şansı bulunmuyor.

Ülkede 2016’da yapılan seçimde Fine Gael yüzde 25,5, Fianna Fail 24,3 ve Sinn Fein 13,8 oranında oy almıştı.

Fine Gael, bağımsız milletvekillerinin desteği ve ana muhalefet partisi Fianna Fail'in örtülü onayıyla azınlık hükümeti kurmuştu.