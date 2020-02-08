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MSB: Barış Pınarı bölgesindeki taciz atışlarına gerekli karşılık veriliyor
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin taciz atışlarının sürdüğü, bu saldırılara gerekli karşılığın verildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019’da yapılan mutabakata rağmen Barış Pınarı Bölgesi’nin batı ve doğusundaki bölgelerde terör örgütü PKK/YPG varlığı devam etmekte, bu bölgelerden unsurlarımıza yönelik taciz atışları sürmektedir. Tacizlere gerekli karşılık verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: suriye msb barış pınarı harekatıSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 11:25
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