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Dünya
AA 08.07.2025 06:25

Rusya'da görevden alınan bakanın intihar ettiği düşünülüyor

Rusya’da bu sabah görevden alınan Ulaştırma Bakanı Roman Starovoyt aracında ölü bulunurken, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Rusya'da görevden alınan bakanın intihar ettiği düşünülüyor

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, Starovoyt’un Moskova’daki kendine ait otomobilde cansız bedeninin bulunduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre, vücudunda kurşun izlerine rastlanan Starovoyt’un intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğuna işaret edilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma açıldığı kaydedildi.

Starovoyt, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dün sabah görevden alınmıştı.

Rus basınında, bir dönem Kursk valisi olan Starovoyt’un aleyhine yolsuzluk davası sürecinin başladığı haberleri yer aldı.

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