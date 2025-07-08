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Dünya
AA 08.07.2025 02:40

Yangın nedeniyle kapatılan Blace-Elez Han Sınır Kapısı yeniden açıldı

Kuzey Makedonya tarafında ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle geçişlere geçici olarak kapatılan, Kuzey Makedonya ile Kosova arasındaki Blace-Elez Han Sınır Kapısı yeniden açıldı.

Yangın nedeniyle kapatılan Blace-Elez Han Sınır Kapısı yeniden açıldı

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Stenkovec Tüneli ile Blace-Elez Han sınır kapısı yol güzergahında trafiğin normale döndüğü ve vatandaşların her iki yönde de sorunsuz bir şekilde seyahat edebileceği duyuruldu.

Bakanlığın açıklamasında, Kuzey Makedonya ile Kosova arasındaki Blace-Elez Han sınır kapısının normal şekilde hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Öte yandan, Kuzey Makedonya Kriz Yönetim Merkezince yapılan yazılı açıklamada, ülkede bu akşam yerel saatle 21.00'e kadar açık alanlarda toplam 30 yangın çıktığı, Blace köyündeki yangın dahil 10 yangının halen aktif olduğu kaydedildi.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı, başkent Üsküp'ten yaklaşık 40 dakika uzaklıkta Blace köyündeki ormanlık alanda dün başlayan yangının rüzgar ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle yayılmasının ardından, Kuzey Makedonya ile Kosova arasındaki en büyük sınır kapısı olan Blace-Elez Han'ın geçici olarak iki yönlü kapatıldığını duyurmuştu.

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