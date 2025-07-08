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Dünya
AA 08.07.2025 01:51

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara yenileri eklendi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 58'e yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara yenileri eklendi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara yenileri eklendi.

Görgü tanıkları ile sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bir grup Filistinlinin hedef alındığı saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde El-Cemasi ailesinin evine düzenlenen saldırıda 2, Han Yunus'un batısındaki başka bir saldırıda da 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Böylece son bir günde ölenlerin sayısı 58'e yükselmiş oldu.

Daha önceki saldırılarda 43 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

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