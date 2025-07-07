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Dünya
AA 07.07.2025 23:56

Kenya'da "Saba Saba" gösterilerinin yıl dönümünde düzenlenen protestolarda 10 kişi öldü

Kenya'da, 1990'daki demokrasi yanlısı "Saba Saba" gösterilerinin 35. yıl dönümünde düzenlenen protestolarda 10 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Kenya'da "Saba Saba" gösterilerinin yıl dönümünde düzenlenen protestolarda 10 kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Saba Saba gösterilerinin 35. yıl dönümünde protestolar düzenlendi.

Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonundan (KNCHR) yapılan açıklamada, "Komisyon, 17 ilçede 10 ölüm, 29 yaralanma, 2 kaçırılma vakası ve 37 gözaltı olayını belgelemiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ulusal Polis Teşkilatı, sivil giyimli memurların ya da sivil araçların toplumsal gösteriler sırasında görevlendirilmesini yasaklayan Yüksek Mahkeme kararına karşı gelmekle suçlandı.

Sosyal medyada yayılan videolarda, polis memurlarının silahsız protestoculara ateş açtığı görüldü.

Muhalefet lideri Raila Odinga, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin baskısını kınayarak ülkenin giderek otoriterleşmeye başladığını vurguladı.

Polis cinayetleri için derhal hesap verilmesi çağrısında bulunan ve sivil özgürlüklerin korunmasını talep eden Odinga, "Barışçıl olması gereken gün, bir korku gününe dönüştü. Bu hükümet, kendi vatandaşlarını susturmak için güç kullanıyor." dedi.

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