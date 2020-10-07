Rusya'nın batısındaki Ryazan kentindeki bir otlakta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede askeri depoya ulaştı.

İlk müdahalelerde yangın söndürülemeyince alevler depoya sıçradı. Depodaki mühimmat patlamaya başladı.

Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerinde hasar oluştu, 14 köy boşaltıldı

Olay üzerine çevredeki evler boşaltıldı, yaklaşık 1600 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

Bölge Valiliği tarafından yapılan açıklamada, patlamadan sonra bölgedeki yerleşim alanlarında maddi hasarlar oluştuğu, şu ana kadar can kaybı olmadığı aktarıldı.