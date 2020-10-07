Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber-İHA
Rusya'da askeri depoda yangın ve patlama
Rusya'nın Ryazan kenti yakınlarında yer alan askeri depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle mühimmat deposunda patlamalar da meydana geldi. Çevredeki 14 köy boşaltıldı.
Rusya'nın batısındaki Ryazan kentindeki bir otlakta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede askeri depoya ulaştı.
İlk müdahalelerde yangın söndürülemeyince alevler depoya sıçradı. Depodaki mühimmat patlamaya başladı.
Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yerlerinde hasar oluştu, 14 köy boşaltıldı
Olay üzerine çevredeki evler boşaltıldı, yaklaşık 1600 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.
Bölge Valiliği tarafından yapılan açıklamada, patlamadan sonra bölgedeki yerleşim alanlarında maddi hasarlar oluştuğu, şu ana kadar can kaybı olmadığı aktarıldı.
Etiketler: rusya patlama askeri depoSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 22:52
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