Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 36 milyon 250 bini aştı. Can kaybı 1 milyon 58 bini buldu.

Ülkelerin koronavirüs rakamlarına ilişkin son durum:

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede COVID-19'a yakalanan 10 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 1000'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 817 kişinin daha enfekte olmasıyla ülkedeki vaka sayısının 103 bin 465, sağlığına kavuşanların sayısının ise 91 bin 329 olduğu aktarıldı.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 608'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 1045 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam enfekte sayısının 39 bin 513'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 421 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısının 22 bin 831'e ulaştığı aktarıldı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, COVID-19 nedeniyle 43 kişinin yaşamını yitirdiği, pazar ve pazartesi günleri yapılan testlerde 2 bin 312 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 364'e, vaka sayısının 24 bin 542'ye yükseldiği kaydedildi.

Diğer yandan, Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi Genel Başkanı Abir Musa, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Facebook'ta yayınladığı videoda Musa, partisinin koronavirüs testi yaptırdığını ve kendi sonuçlarının pozitif çıktığını ifade etti.

Tunus Parlamentosunda, biri parti lideri üç milletvekili ve beş çalışanda koronavirüs çıkması nedeniyle mecliste filyasyon çalışması başlatıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği ve 238 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Katar'da hayatını kaybeden toplam kişi sayısı 218 oldu.

Böylece ülkedeki toplam vaka sayısının 127 bin 181'e çıktığı bildirilen açıklamada, 215 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının ise 124 bin 108'e ulaştığı ifade edildi.

İsviçre'de son 24 saatte 1077 yeni COVID-19 vakası tespit edildi

Ülkede haftalardır yükselişte olan COVID-19 vaka sayısında, salgının zirve yaptığı nisan başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 15 bin 122 test yapıldı, 1077 vaka tespit edildi ve 2 kişi de hayatını kaybetti.

Pozitiflik oranı ise yüzde 7,1 olarak belirlendi.

Ülkede, salgın başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı toplam 57 bin 709 oldu.

İsviçre'de şimdiye kadar COVID-19'dan 1788 kişi, Lihtenştayn'da ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre ise İsviçre'de 2 bin 82 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 439 bin 599 test yapıldığı açıklandı.

Moldova

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1062 kişide COVID-19 görülmesiyle vaka sayısı 58 bin 794’e yükseldi.

Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 artışla 1406’ya, iyileşen sayısı da 542 artışla 42 bin 480’e ulaştı.

Ülkede, 14 bin 908 COVID-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde COVID-19 vaka sayısının 2 bin 294’ye çıktığı ifade edildi.

Ülkede, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgelerde COVID-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor. Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde ise sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırıldı. Söz konusu liste, iki haftada bir güncellenecek.

Moldova’da, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500’e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 1 Ekim’de 1022 olmuştu.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 415 artarak 81 bin 505’e, yaşamını yitirenlerin sayısı 6 artışla 874’e çıktı.

Virüse yakalananlardan 307 kişi iyileşti ve böylece sağlığına kavuşanların sayısı 75 bin 683’e ulaştı.

Ülkede, 4 bin 948 COVID-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus’ta nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında 1000'e yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmiş, ağustosta 100’ün altında görülmüştü.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, geçen haftadan bu yana 400’ün üzerinde görülmeye devam ediyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 298 kişide COVID-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 48 bin 97'ye çıktı.

Ülkede, 154 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 43 bin 798'e ulaştı. Son 24 saatte virüs nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, can kaybı sayısı 1069’a yükseldi.

Hastanelerde 1000'den fazla hastanın tedavisi sürüyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 41 artarak 10 bin 55'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 39 artarak 8 bin 876'ya yükseldi.

COVID-19 kaynaklı 78 ölümün gerçekleştiği ülkede 1111 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, COVID-19 vaka sayısının 118 artarak 59 bin 697'ye, virüsten ölenlerin sayısının ise 1 artarak 489'a çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 295 artarak 56 bin 460 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği kaydedildi.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 745 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1062 kişide COVID-19 görülmesiyle vaka sayısı 58 bin 794’e yükseldi.

Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 artışla 1406’ya, iyileşen sayısı da 542 artışla 42 bin 480’e ulaştı.

Ülkede, 14 bin 908 COVID-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 415 artarak 81 bin 505’e, yaşamını yitirenlerin sayısı 6 artışla 874’e çıktı.

Virüse yakalananlardan 307 kişi iyileşti ve böylece sağlığına kavuşanların sayısı 75 bin 683’e ulaştı.

Ülkede, 4 bin 948 COVID-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus’ta nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında 1000'e yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmiş, ağustosta 100’ün altında görülmüştü.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, geçen haftadan bu yana 400’ün üzerinde görülmeye devam ediyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 298 kişide COVID-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 48 bin 97'ye çıktı.

Ülkede, 154 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 43 bin 798'e ulaştı. Son 24 saatte virüs nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, can kaybı sayısı 1069’a yükseldi.

Hastanelerde 1000'den fazla hastanın tedavisi sürüyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 41 artarak 10 bin 55'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 39 artarak 8 bin 876'ya yükseldi.

COVID-19 kaynaklı 78 ölümün gerçekleştiği ülkede 1111 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, COVID-19 vaka sayısının 118 artarak 59 bin 697'ye, virüsten ölenlerin sayısının ise 1 artarak 489'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 295 artarak 56 bin 460 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği kaydedildi.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 745 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

İspanya'da son 24 saatte 10 bin 491, Portekiz'de 944 yeni COVID-19 vakası saptandı

İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının son 24 saatte 10 bin 491 artarak 835 bin 901'e çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, COVID-19 kaynaklı ölü sayısının 76 artışla 32 bin 562'ye yükseldiği duyuruldu.

Salgına karşı en sert önlemlerin uygulandığı, giriş ve çıkışların kısıtlandığı Madrid Özerk Yönetimi, yeni vakaların neredeyse yarısının tespit edildiği bölge oldu.

Bu arada başkent Madrid'de alınan önlemlerden dolayı kapatılan disko ve barların, zararlarını hafifletmek için restoran olarak açılmalarına izin verileceği bildirildi.

Katalonya Özerk Yönetimi ise diskoların, dans pistleri kullanılmadan, yüzde 50 doluluk oranıyla ve müşterilerinin maske takması şartıyla saat 03.00'a kadar açılmasına karar verdi.

Portekiz'deki COVID-19 kaynaklı 8 can kaybı

Portekiz Sağlık Bakanlığı ise COVID-19'dan son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 944 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 40'a, vaka sayısı da 81 bin 256'ya çıktı.