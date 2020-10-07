ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde siyahi George Floyd, dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınmaya çalışılırken hayatını kaybetmişti.

Floyd'un boynuna 8 dakika dizini bastırarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin ikinci derece cinayet, beraberindeki 3 polis de cinayete yardım etmekle suçlanıyordu.

Haziran ve Temmuz aylarında 3 polis memuru kefalet karşılığı serbest kaldı, ikinci derece cinayetle suçlanan Chauvin de 1 milyon dolar nakit olmayan teminat vermesi üzerine bugün cezaevinden çıkarıldı.

4 polis memuru hakkındaki davada bir sonraki duruşma 8 Mart'ta yapılacak.