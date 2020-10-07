Haber Giriş: Kaynak: AA
Fotoğraf çekeyim derken 30 metrelik uçurumdan düştü
[Grafik: TRT Haber]
ABD'nin Arizona eyaletinde fotoğraf çekerken uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti.
ABD basınındaki habere göre, 25 yaşındaki Orlando Serrano-Arzola, Colorado Nehri yakınında Glen Kanyonu Barajı kenarında fotoğraf çektiği sırada uçurumdan düştü.
Yetkililer, 30,5 metre yükseklikten düşen daha sonra da 45 metre kadar yuvarlanan Serrano-Arzola'nın yaşamını yitirdiğini belirtti.
Serrano-Arzola'nın cansız bedenini çıkarmak için kanyona inen ekiplerin, aynı yerde kimliği belirsiz bir kişiye ait ceset kalıntıları bulduğu ifade edildi.
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