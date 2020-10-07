Çekya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4 bin 457 ile rekor sayıda yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 90 bin 22'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 794'e yükseldi.

Hastanede tedavi gören hasta sayısının 1387'ye ulaştığı belirtilen açıklamada ayrıca hastaların 326'sının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Çekya Sağlık Bakanı Roman Prymula, salgındaki artış nedeniyle önümüzdeki günlerde tedbirlerin artırılacağını ifade etti.

Slovakya

Slovakya'da ise son 24 saatte 877 ile rekor seviyede yeni vaka görüldü.

Slovakya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki toplam vaka sayısı 14 bin 689'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 55'e yükseldi.

Slovakya Başbakanı Igor Matovic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Çok zor günler bizleri bekliyor ve kesinlikle yeni rekorlar kırılacak. Şahsi beklentim ise geçen hafta alınan önlemlerin etkisi hafta sonu görülecek.'' ifadelerini kullandı.