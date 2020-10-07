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Ukrayna'daki uçak kazasının nedeni 'teknik arıza ve uçuş ihlalleri'
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Uruskiy, Harkov kentinde 25 Eylül'de meydana gelen uçak kazasına teknik arıza ve uçuş organizasyonundaki ihlallerin neden olduğunu bildirdi.
Uruskiy, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, havacılık, uçuş ve teknik olmak üzere 3 alt komisyon temsilcisinin kazaya ilişkin kendisini bilgilendirdiğini kaydetti.
Bulgulara göre kazaya, sol motorda ve uçak basınç sensöründe oluşan arızanın neden olduğunu belirten Uruskiy, ayrıca uçuşun gerçekleştirilmesi ve organizasyonunda ihlaller tespit edildiğini aktardı.
Uruskiy, Devlet İnceleme Komisyonu'nun halen çalışmasına devam ettiğini ifade etti.
Uçak kazası
Ukrayna'nın Harkov kentinde 25 Eylül'de AN-26 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi ağır yaralanmıştı.
Eğitim uçuşu yaptığı aktarılan uçakta, mürettebat ve Harkov Hava Gücü Üniversitesi öğrencilerinin olduğu belirtilmişti.
Etiketler: uçak kazası ukraynak uçak kazaso Harkov an-26Son Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 17:44
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