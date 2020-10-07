Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak'ta son 24 saatte 73 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 73 artarak 9 bin 604'e yükseldi.
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 73 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 923 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 604'e, vaka sayısı da 391 bin 44'e çıktı.
İyileşen hasta sayısı ise 319 bin 784'e ulaştı.
Etiketler: ırak vaka sayısı ırak salgın ırak koronavirüs ırak covid-19Son Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 17:31
Sıradaki Haber
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov: Amacımız, Kırgızistan'da barışı ve asayişi sağlamak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz