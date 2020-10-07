Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 73 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 923 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 604'e, vaka sayısı da 391 bin 44'e çıktı.

İyileşen hasta sayısı ise 319 bin 784'e ulaştı.